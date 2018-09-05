Верховна Рада, АП і Signature: блогер розповіла, де зможуть приземлитися французькі вертольоти

Устаткування майданчиків для вертушок на дахах сучасних багатоповерхівок – це розвиток інфраструктури столиці та внесок у майбутнє.

Так вважає блогерка Олександра Моляр.

Вона розповіла, що недавно намагалася порахувати, скільки у Києві є місць для посадки вертоліта.

– Вирішила розібратися: чи реально посадити вертоліт в Києві? Відразу скажу: це реально тільки для будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і ще кількох сучасних висоток, – пише блогер.

Серед сучасних житлових комплексів Олександра Моляр виділила ЖК Signature, який будують у центрі Києва.

– Я, наприклад, точно знаю, що вертолітний майданчик буде в новому житловому комплексі Signature, який будують в центрі Києва. Ще є такі будинки на Позняках. Але їх поки дуже мало. Упевнена, що їх на дахах будинків повинно бути значно більше. У США їх використовують не тільки для потреб мешканців міста, а й для адміністрації або поліції. Для комплексу це і безпека, і зручність, і внесок в майбутнє, – відзначила блогер і розповіла, як буде облаштований дах у ЖК Signature.

– Вертолітний майданчик – на даху найвищої вежі Signature. Обов’язкова умова – це спеціальне освітлення, яке є обов’язковим для постійної роботи. У комплексі досить місця для такого майданчика – його діаметр становить дванадцять метрів (підійде і для приватної авіації, і для вертольотів рятувальників). Також для нього зроблений спеціальний металевий піддон з глухим парапетом, як передбачено в будівельних нормах, – написала Моляр.

Блогер стверджує, що будівництво вертолітного майданчика робить будівлю дорожчою на 50 %.

– І хоча сьогодні гелікоптерами в столиці можуть користуватися, швидше за все, рятувальні служби і медики, будівництво такого майданчика на даху житлового комплексу – це внесок у майбутнє. Наприклад, вже зовсім скоро Україна отримає 55 вертольотів Airbus Helicopters для рятувальних служб – договір з Францією був підписаний в середині липня. Такі вертольоти точно зможуть сісти на даху багатоповерхівки Signature, щоб врятувати людське життя, – прокоментувала Олександра Моляр

Вона зазначила, що майданчиків, обладнаних для вертольотів, у Києві недостатньо. Вирішити цю проблему можна одним способом – потрібно будувати посадочні вертолітні майданчики на дахах багатоповерхових будинків, так як це робить ЖК Signature.