На Донетчіне 33-річний рецидивіст отримав довічне тюремне ув’язнення за згвалтування і вбивство 6-річної Аліни Васютін.

– Добропільський міськрайонний суд засудив до довічного позбавлення волі вбивцю і гвалтівника 6-річної дівчинки з міста Гірник Донецької області, – напісав прокурор Донецької області Євген Бондаренко в Facebook.

Під час досудового розслідування спливли шокуючі подробиці вбивства. Підсудний розповів, що зустрів на вулиці дівчинку і запропонував їй піти до нього додому подивитися мультфільми. Дитина погодилася.

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– Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, злочинець вирішив зґвалтувати дитину. Дівчинка почала чинити опір і обіцяла розповісти все мамі. Це розлютило чоловіка і він ударив дитину не менше 40 разів, – написав Бондаренко.

Він повідомив, що вбивця потім почав душити дівчинку подушкою, а коли малятко втратило свідомість, згвалтував її.

– Смерть дитини була страшною. Щоб бути впевненим у тому, що дівчинка нічого нікому не розповість, зловмисник ще раз почав душити дівчинку і вдарив її ножем у груди. Бездиханне тіло він відніс у підвал покинутого домоволодіння, – додав прокурор.



Згвалтував і вбив 6-річну дівчинку: на Донеччині засудили рецидивіста / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Броварах Київської області поліція затримала підозрюваних у згвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Фото: Євген Бондаренко