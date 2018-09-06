Нардеп Купрій розповів про чергову корупційну схему на Укрзалізниці

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) Укрзалізниця незаконно надає вигідні послуги з вантажоперевезення для обмеженого кола приватних експедиторських компаній, що призводить до збитків для держпідприємства, а отже, і для українського бюджету.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат, заступник голови комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій.

Він нагадав, що нещодавно в ЗМІ була оприлюднена інформація про запуск з кінця липня 2018 року щотижневого контейнерного поїзда Дніпровець сполученням Одеса-Дніпро.

– Перевезення здійснюється рухомим складом, наданим Одеським відділенням філії Центр транспортного сервісу Ліски ПАТ Укрзалізниця, в складі 40 одиниць, – підкреслив Віталій Купрій.

Парламентарій також зазначив, що отримав результати аналізу складу даного контейнерного поїзда за останні три відправлення.

– Повідомляється, що його завантаження здійснюється тільки на 25-46%, а саме – тільки два контейнери ставляться на 10 платформ, – і надається знижка на перевезення. Останні платформи йдуть порожніми. Це надає власникам вантажу істотну різницю у вартості перевезення. Також в залізничній накладній, при такому завантаженні, присутній позначка Контейнерний потяг Дніпровець, що також є перевагою для вантажовідправників, – розповів депутат.

За його словами, така вигідна послуга надається для обмеженого кола приватних експедиторських компаній, що працюють в Одеському порту.

– При цьому тариф за переміщення порожніх на 75% платформ оплачується за рахунок держави і не відшкодовується замовниками перевезення – приватними комерційними структурами, – заявив Купрій.

Народний депутат повідомив, що направив звернення міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну, а також в.о. голови правління Укрзалізниці Євгену Кравцову. Так, Віталій Купрій вимагає від чиновників пояснити ситуацію з курсуванням на чверть завантажених потягів, а також надати інформацію, чи компенсуються провізні платежі і плати за користування рухомим складом державі з боку власників вантажів.

Віталій Купрій відомий своєю антикорупційною і правозахисною діяльністю. Парламентарій системно розкриває факти корупції на різних державних підприємствах, активно бореться з рейдерськими захопленнями і незаконним тиском на бізнес з боку силовиків.

Купрій не вперше повідомляє про корупцію на Укрзалізниці. Так, в січні 2017 року він заявив, що масштаби корупції на УЗ продовжують залишатися шаленими, і при цьому НАБУ, ГПУ, МВС та СБУ не діють. Через місяць нардеп оприлюднив документи, в яких вказувалися масштаби корупції на цьому держпідприємстві, а також імена топ-корупціонерів. Тоді мова йшла, зокрема, про непрозорість корпоративних витрат, реалізації металобрухту, надання знижок на транспортні перевезення, а також непрозорих закупівлях.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день за антикорупційною діяльністю Віталія Купрія в Facebook стежить понад мільйон фоловерів. У липні парламентарій заявив про намір взяти участь у президентських виборах 2019 роки як самовисуванець. Політичні експерти вже зараз пророкують кандидату – Купрію велику підтримку в березні. На їхню думку, Купрій може отримати голоси українців, які незадоволені відсутністю результатів у боротьбі з корупцією.

Раніше Факти ICTV писали, що тарифна політика залізничного держмонополіста ПАТ Укрзалізниця привела до зниження конкурентоспроможності національних виробників на експортних ринках.