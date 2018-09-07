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На Прикарпатті банда з 5 чоловіків підірвала ресторан

У Косові Івано-Франківської області 5 чоловіків підірвали ресторан.

– Невідомі особи,  застосовуючи вибухову речовину, шляхом підриву пошкодили приміщення ресторану. В результаті невідкладних пошуків зловмисників правоохоронці затримали групу причетних до злочину із п’яти осіб віком від 23 до 60 років. Двоє з них мешканці Косівського району, троє – Закарпатської області, – розповіли у прес-службі ГУ НП в Івано-Франківській області.

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Винним загрожує покарання передбачене ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

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На Прикарпатті банда з 5 чоловіків підірвала ресторан / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, на автошляху Одеса-Чорноморськ неподалік кладовища сталася ДТП, внаслідок якої троє осіб загинули та двоє постраждали.

Фото: ГУ НП в Івано-Франківській області.

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