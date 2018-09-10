Молодь Росії проти! Мітинги, які можуть розпалити революцію

Мітинги проти пенсійної реформи 9 вересня пройшли по всій території Росії. Факти ICTV розповідають, чому люди вийшли на вулиці 83 міст, хто їх ініціював та чому в цій країні неможливо провести революцію.

Масштабні мітинги проти підвищення пенсійного віку пройшли по всій території Росії 9 вересня. Виступати проти пенсійної реформи вийшли у єдиний день голосувань – майже у 80 суб’єктах Росії проходять вибори різних рівнів. Наприклад, вибори мера у Москві та губернатора у Підмосков’ї.

Пенсійна реформа передбачає підвищення пенсійного віку. Так, жінки будуть виходити на пенсію не у 55, а у 63, а чоловіки – у 65 замість 60.

Загальна кількість мітингувальників по всій Росії невідома, однак, за даними МВС Росії, у Москві налічували близько 2 тис людей.

Мітинги проводились у 83 містах РФ. Лише в 12 містах вдалось домовитись з владою про їх проведення, а в інших, в тому числі у Санкт-Петербурзі та Москві, ні.

За даними сайту ОВД Інфо, затримали вже більше 1000 людей, зокрема 452 людини у Санкт-Петербурзі та 183 у Єкатеринбурзі. Серед затриманих 6 журналістів. Більше того, у Москві висунули звинувачення у насиллі відносно поліцейських двом учасникам акції.

Мітинги – справа рук Навального

Під час мітингів проти пенсійної реформи Олексій Навальний знаходився під арештом. Він був затриманий ще 27 серпня на 30 діб за січневі акції протесту. Однак, ще 7 серпня Навальний призивав своїх прихильників вийти на мітинг у єдиний день виборів 9 вересня.

Так, за кілька днів до акції у деяких містах почали затримувати людей з оточення Олексія Навального за спроби закликати людей до участі у несанкціонованих мітингах. З 5 по 8 вересня затримали близько 50 чоловік. Однак, більшість з них відпустили до початку протестів.

Діти починають протестувати

Факти ICTV поспілкувались з політологами Олександром Палієм та Вадимом Карасьовим та дізнались, чому протестувати проти пенсійної реформи вийшла молодь, у що можуть вилитись мітинги та чому “Майдан” у Росії неможливий.









Молодь Росії проти! Мітинги, які можуть розпалити революцію / 5 фотографий

Судячи з фотографій, на російських мітингах було багато молоді, зокрема неповнолітніх. Олександр Палій впевнений, що російська молодь ще не втратила моральні цінності.

Вони здатні думати не лише про матеріальну складову питання.

З часом люди в Росії деморалізуються. Їх ламає суспільство, вони самі ламаються. А молодь ще про щось мріє і має якість уявлення, – прокоментував Палій.

Молодь – це люди, які усвідомлюють, що їм доведеться жити в цій країні. Карасьов впевнений, що часто конфлікти в таких жорстких політичних системах набувають характеру конфлікту дітей:

– Діти починають протестувати. Дітям незатишно, тому що кругом “папіки” заблокували соціальні ліфти. Через ці соціальні ліфти в велику політику потрапляють тільки родичі, куми, діти тих, хто знаходиться при владі.

Цьому феномену є і технічне пояснення. Зокрема, агенти Навального працюють через мережу, оскільки доступ до телевізора повністю заблокований державою, запевняє Карасьов:

– Навальний діє в обхід телевізору, через нові засоби комунікації. Вони розраховують на НЕ телевізійну аудиторію, а це молодь, на яку можуть впливати. Ці два ключові чинники сприяють тому, що юнаки з їх юнацьким максималізмом є основним паливом протестного руху на даному етапі в Росії, – підсумував Карасьов.

Довіра до Путіна підірвана?

Вадим Карасьов не впевнений, що мітинги, хоч вони і були масштабні, підірвали довіру населення до Путіна.

Зокрема через те, що основана його аудиторія зомбована телевізором, який контролює влада:

– Поки російська влада контролює засоби масової інформації і комунікації, і поки немає різких обвалів (валютних, соціальних), рейтинг Путіна буде коливатися, але навряд чи можна розраховувати на його катастрофічне падіння. Хоча, звичайно ж, ось ці протести молоді з часом можуть і зашкодити його рейтингам. Так що це тільки початок з відкритим фіналом.

Революції не бути

Політолог Олександр Палій пояснив, чому у російському суспільстві неможлива революція:

– В Росії дуже слабка емпатія між людьми. Грубо кажучи, їм наплювати один на одного.

Також він впевнений, що допоки росіяни не вирішать внутрішні суперечки, вони не зможуть виступати зі спільною ідеєю:

– Вони люто один одного ненавидять. В зв’язку з цим, об’єднатись і зробити щось корисне і правильне дуже малоймовірно.

Більше того, для проведення революції суспільству слід мати ідею та мотивацію, не тільки матеріальну:

– Матеріальними гаслами організувати революцію дуже важко. Тому достатньо складно буде чекати від російського суспільства такої реакції (революції – Ред.).

Росіяни не здатні до спільних дій, бо вони слабкі та деморалізовані. У Росії навмисно деморалізують суспільство, аби воно не могло докоряти владі та діяти не в їх інтересах. Експерт також зазначив, що вікова складова так само унеможливлює проведення масштабної революції:

– У Росії багато людей похилого віку, а революції роблять там, де багато молоді.

Однак, російська влада усвідомлює ризики, а саме тому змушує поліцію діяти радикально по відношенню до мітингувальників, впевнений Карасьов:

Однозначно сказати, що у Росії не відбудеться революції сказати не можна.

– Це розхитує політичну конструкцію. Це створює непевність. В кінцевому рахунку, це може привести до пробудження мас. Тих верств, які сьогодні зомбовані телевізором або мовчать, – зазначив Карасьов.

Таким чином, однозначно можна сказати, що опозиція завдала удару нинішній владі Росії. Це виклик. Регулярні мітинги та акції Навального показують, що у Росії є опозиція і вона діє. Молодь – це ті люди, які готові власними руками змінювати щось в країні. Революція Переваги в Україні теж починалася з утиску молоді. Більш того, молодим людям легше навіяти ідею, за яку вони будуть боротися. Навальний це розуміє і робить на це ставку.

Фото: Вікторія Одіссонова, Влад Докшін, Олена Лук’янова для Нова газета, офіційні сторінки у Facebook

Лілія Ященко