У Парижі провели акцію на підтримку Сущенка

Учні та вчителі української школи у Парижі провели акцію на підтримку незакнно ув’язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомляє Укрінформ.

Директорка української школи в Парижі Олена Місталь розповіла, що син журналіста 4 роки відвідував їхню школу, а сам Роман брав активну участь у шкільному житті:

– Цією акцією ми хочемо нагадати українцям у Парижі про Романа та підтримати його та його родину. І щоб він знав, що тут всі його пам’ятають та чекають, – зазначила вона.

Учні та вчителі одягнули футболки з написом #FreeSushchenko та закликали інших українців за кордоном приєднатися до флешмобу.

Окрім того, під час акції відбулася виставка малюнків Сущенка, які він зробив у СІЗО за майже два роки. Також учасники акції написали листи Роману Сущенку та підготували свої малюнки.

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До речі, українському політв’язню Володимиру Балуху відмовили у достроковому звільненні.