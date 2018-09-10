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Знижує ризик інфаркту та інсульту – продукт від 5 хвороб

Масло обліпихи та варення корисні для шлунку, знижують ризик інфарктів та інсультів, добре впливають на роботу очей і рекомендуються хворим на атеросклероз.

Постійне вживання олії обліпихи підвищує імунітет людини. Завдяки цьому вірусне захворювання проходить швидше і без ускладнень. Значно знижуються ризики повторного захворювання.

Цей продукт допоможе боротися з виразкою, запорами, гемороєм, поліпшити обмін речовин, пише 24apteka.

Постійне вживання олії обліпихи добре впливає на роботу серцевого м’яза. Препарат зменшує ризик отримати інсульт та інфаркт завдяки кремнію, рутину, калію, залізу, який міститься у ягодах. Через вміст вітамінів A, C обліпиха робить стінки судин більш еластичними і міцними. Вживання цього продукту запобігає розвитку тромбів і закупорці венозної системи.

При регулярному використанні знижується рівень ліпідів у крові, нормалізується холестерин.

Масло обліпихи зменшує ризик запалень рогівки та слизової оболонки. Вживання продукту покращує кровопостачання і знижує очний тиск, попереджає помутніння кришталика ока.

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До речі, існує лікувальний напій від інфаркту та інсульту.

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