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1 вересня після реформи: що змінилось на святкових лінійках

Попри рекомендації Міноствіти та заклики медиків шкільні лінійки не проводити, більшість шкіл від традицій минулого не відмовились, проте свято осучаснили.

Однак від вчителів до наймолодших учнів всі говорять про освітню реформу.

Задля цієї реформи пройшли перепідготовку 40 тис. вчителів, а уряд на освітні зміни вже виділив 1  млрд гривень.

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Загалом в Україні восени відкриваються понад 16 тис. шкіл. Серед них і зовсім нові заклади, як сучасна Гімназія А+ у столиці.

Попри перший дзвоник за парти зі школярів сьогодні так ніхто і не сів. Повноцінне навчання почнеться вже з понеділка.

До слова, безкоштовні підручники і уроки в зоопарку. Що Україна має запозичити у кращих шкіл світу.

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