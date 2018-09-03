1 вересня в Україні: про що мріють діти та як зміниться навчання
Вони хвилюються і радіють одночасно. Цьогоріч кожний восьмий школяр в Україні першокласник. Їх на 40 тисяч більше, ніж торік – майже півмільйона.
Від традиційних лінійок більшість шкіл не відмовилась. Проте урочистості скоротили та осучаснили.
Список професій, про які мріють сьогоднішні школярі, різноманітний.
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Педагоги першачків, які проходили перепідготовку у зв’язку з реформою освіти, хочуть її розпочати.
До слова, Факти ICTV з’ясували, що нового підготувала школярам та їх батькам реформа освіти.
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2018-09-03
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