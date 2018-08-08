10 років нападу Росії на Грузію. Як Кремль “примушував до миру”

Рівно 10 років тому розпочалась російсько-грузинська війна. 8 серпня 2008, 58-ма армія Росії незаконно перетнула кордон Грузії та пішла на Цхінвалі – столицю самопроголошеної південної Осетії, яку на той момент контролював офіційний Тбілісі.

Кремль пояснив – йде на захист мирного населення та насправді за 5 днів війни, російська армія увійшла вглиб Грузії, розбомбила авіацією порти та військові бази. Цю операцію тодішній президент Медведєв назвав примушення до миру.

В результаті агресії загинуло майже 200 грузинських силовиків та кілька тисяч цивільного населення. 25 тисяч людей стали біженцями в своїй країні а Кремль взяв під повний контроль території Грузії – Абхазії та південну Осетію.

Діалог офіційного Тбілісі із сепаратиським регіоном зі столицею у Цхінвалі завжди був непростим, здебільшого через інтереси кремля на Кавказі. Левова частка осетинів отримали російські паспорти. 2006 під наглядом ФСБ там навіть провели нелегітимний референдум щодо незалежності регіону, який не визнала жодна країна світу.

Після того, як нове керівництво Сакартвело оголосило курс на євроінтеграцію та вступ до НАТО, збройні провокації в районі Цхінвалі почастішали, навіть попри присутність там так званих російських військових миротворців.

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Примушення до миру – так назвав кремль свою так звану миротворчу операцію в Грузії, яка почалася вранці 8 серпня 2008-ого. 58-ма армія Росії незаконно перетнула кордон цієї країни та атакувала Цхінвалі, яке вже було під контролем грузинських військових.

Після запеклих боїв ті змушені були відійти. За кілька днів окупанти просунулись вглиб країни далеко за межі сепаратиського регіону, почали бомбити околиці Тбілісі, військові бази та порти Сакартвело.

За колючим дротом вже Цхінвалі – столиця так званої Південної Осетії. Про війну тут нагадують лише покинуті будинки на лінії окупації, неподалік діюча школа, як символ стійкості грузин.

Результатом п’ятиденної російської агресії стала окупація та визнання Росією попри міжнародні домовленості незалежності Абхазії та Південної Осетії. Свої війська Кремль остаточно відвів з інших районів Грузії значно пізніше.

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Опубліковано Серпень, 08 в 12:44



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