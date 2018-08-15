10 тисяч гектарів сміттєзвалищ: Україна потопає під відходами

Нині в Україні, лише за офіційними даними, під сміттєзвалищами майже 10 тисяч гектарів. Загалом, 7% нашої території завалено різноманітними відходами. Що казати, коли сміття в Україні – це вже життєво небезпечно. На звалищах уже гинули люди.

Після гасіння пожежі під багатометровою лавиною непотребу на Грибовецькому сміттєзвалищі загинули четверо рятувальників. І таких величезних екологічних бомб уповільненої дії в Україні нині десятки – практично біля кожного обласного центру, а ще є сотні менших у районах, і понад 5 тисяч дрібних. Фахівці порахували – майже 7% території нашої держави – а це площа всієї Данії – завалено відходами. Щороку українці викидають 15 мільйонів тонн сміття. Майже все воно гниє, розкладається і потрапляє в грунт, воду та повітря. На багатомільйонну країну діє лише один сміттєспалювальний завод у Києві і 25 сміттєсортувальних ліній.

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Сортування і повторне використання побутових відходів поки не дуже популярне серед українців, хоч у світі на цьому заробляють мільйони. Уряд навіть затвердив цілу стратегію управління відходами до 2030-го року. Головна ідея – запобігати утворенню нових відходів, сортування, переробка, утилізація і лише те, що залишиться – захоронювати. З 1-го січня 2018-го року розподіляти сміття мали б усі українці, адже захоронення неперероблених відходів заборонено. Та поки це лише на папері. А от сам папір, картон, пластик чи скло і далі сортують одиниці.

У країнах Євросоюзу інфраструктуру сортування фінансують виробники, які зобов’язані зібрати відповідний відсоток своєї упаковки для утилізації. Тому вони відкривають спеціальні центри, ставлять контейнери під будинками, і відшкодовують витрати перевізників на заготівлю їхнього упакування. Тоді з’являються гроші на ринку – і бізнесу вже цікаво працювати в сфері сортування сміття.

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Опубліковано Серпень, 15 в 16:41



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