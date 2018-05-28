10 європейських компаній: хто реалізовував проект Бескидського тунелю

У Карпатах відкрили новий транспортний коридор – Бескидський тунель. Це чи не найбільш масштабний інфраструктурний проект за час незалежності.

Реалізувала проект українська компанія Інтербудмонтаж, яка перемогла у міжнародному тендері ЄБРР серед більше 10 відомих європейських компаній. Будували тунель 4 роки, майже цілодобово.

Його компанія Інтербудмонтаж застосувала уперше в Україні.

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Новий тунель повністю відповідає європейським характеристикам. Пропускатиме до сотні пар потягів щодоби, тоді як раніше їхало вдвоє менше.

Перший потяг крізь новий транспортний коридор уже рушив, повіз руду до Словаччини.

До слова, Бескидський тунель наблизить Україну до ЄС – Порошенко.

Опубліковано Травень, 28 в 13:48



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