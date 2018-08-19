10 зі 100: критерії відбору учасників у Нових лідерах

Третя доба марафону – на фінішній прямій визначення переможців проекту Нові лідери. За лаштунками студій і телекамер гример Олена готує до ефіру наступного учасника. На роботі ці три дні з восьмої ранку до опівночі і радо вислуховує учасників.

Тож гримери стають і психологами для учасників. Останні хвилини, аби зібратись з думками перед виступом на ефірі у Сергія Вожжова. Він пропонує відкрити по Україні 150 клубів фінансової грамотності – чому на жаль не навчають у школах.

В ефірі громадська активістка Олена Терещенко, яка агітує за збереження пам’яток історії і архітектури. За її виступом спостерігає чоловік Мішель Терещенко. Олена переконана – зневага до своєї історії позбавляє українців власної гідності та стержня.

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Емоції учасників переповнюють. Вдоволений виступом дружини і нащадок відомих українських цукроварів та меценатів.

Сьогодні останній день презентацій проектів майже ста учасників.

Один з чотирьох критеріїв, за якими будуть обирати переможців – це реакція аудиторії. І глядачі справді вражені.

Відбірковий комітет також оцінить кандидатів за власною програмою, лідерським якостям та компетентністю.

Восени – орієнтовно 4-го жовтня розпочнеться серія програм, де вже телеаудиторія з 10-ти фіналістів обере переможця. Він і отримає головний приз – мільйон гривень на втілення свого проекту.

До слова, громадський контроль над політиками – проект Андрія Юсова у Нових лідерах.

Опубліковано Серпень, 19 в 20:45



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