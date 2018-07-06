100-річний унікальний мурал! Де і чому його сховали за штукатуркою

У Харкові знищується унікальний розпис українського художника Миколи Самокіша. 100 років тому відомий баталіст на замовлення харківського поміщика розмалював стіни його будинку не звичною для військового художника стилістикою – квітами та візерунками. Мистецтвознавці вбачають у ньому поєднання слобожанських та галицьких мотивів, і це нині єдиний монументальний живопис, що зберігся з тих часів.

Однак в радянські часи комунальники замалювали все це кількома шарами фарби, розпис пережив не одну комунальну аварію, і продовжує знищуватися гостями та жителями будинку. Харківські волонтери та реставратори взялися відновити унікальний розпис і створити з будинку у центрі Харкова туристичну родзинку.

Реставратор Вячеслав Шуліка обережно знімає фарбу на стінах під`їзду чотириповерхівки у центрі Харкова. Під ними унікальний сторічний розпис українського художника Миколи Самокиша. Його картини зберігаються у музеях та галереях по всьому світу, у Харкові ж раритетна робота – під слоєм шпаклівки.

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До приходу комуністів цей будинок називали скарбничкою, на замовлення тодішнього власника – поміщика Бойка – Микола Самокиш розмалював все квітами та візерунками.

Аварії, дірявий дах, недбайливі мешканці – все це продовжує руйнувати унікальний розпис. А це нині єдина вціліла в Україні монументальна робота Самокиша. За півтора роки з десяток реставраторів змогли б все відновити і зробити з цього будинку туристичну родзинку. Однак без капітального ремонту під`їзду все це не матиме сенсу.

Аби врятувати унікальний розпис, волонтери візьмуть участь у міському конкурсі харківських ініціатив. Переможці отримають з бюджету міста по мільйону гривень – цих грошей вистачить і на реставрацію і на ремонт під’їзду.

До слова, перепади напруги: як отримати компенсацію за знищену техніку.

Опубліковано Липень, 06 в 15:03



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