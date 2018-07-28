1030-річчя Хрещення Русі-України: 65-тисячна хода у Києві і обіцяння Томосу

Другий день поспіль у Києві – хресна хода. Та на відміну від учорашньої, організованої Московським патріархатом, нинішня пройшла під патріотичними знаменами.

На святкову службу до столиці з’їхалися тисячі вірян з усієї країни. Після урочистостей у Володимирському соборі колона організовано рушила до Володимирської гірки.

За попередніми оцінками, сьогоднішня хода зібрала щонайменше 100 тисяч вірян. Колона розтягнулася одразу на кілька кварталів – від Володимирського і аж до Михайлівського собору.

Хоча столична поліція скромніша в оцінках. У МВС нарахували до 65 тис учасників ходи. Та це все одно в рази більше, аніж було напередодні в ході Московського патріархату.

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Люди прийшли з хорошим настроєм. Багато хто одягнув вишиванки і взяв із собою український стяг.

За українську незалежну церкву молиться не лише найвище українське духовенство, а й урядовці, а також Президент із дружиною.

Усі переконані: країна з тисячолітніми християнськими традиціями заслуговує на автокефалію. І цього духовного єднання українці чекали століттями.

Тим більше, що наш народ об’єднався і Росія вже не зможе перемогти українців, наголосив митрополит Філарет.

Прагнення українців до незалежної від Москви церкви підтримують і в Константинополі. Нині там триває процедура надання Українській Православній Церкві автокефалії.

Незалежна церква буде ще одним кроком до повернення України в європейську сім’ю, наголосив Президент Петро Порошенко.

Адже Християнський вибір Володимира Великого одночасно був і європейським вибором. А хрещення Русі сприяло розвитку тодішньої української держави.

При цьому Президент зазначив: українська влада не втручатиметься у суто внутрішні справи Церкви.

До слова, Хрещення Русі: історія свята і програма заходів.

Опубліковано Липень, 28 в 20:30



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