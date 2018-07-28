Факти / Відео / Lifestyle / Авто / 115 років першому Ford: еволюція і за що люблять українці/

115 років першому Ford: еволюція і за що люблять українці

Він визначив ритм, стиль і навіть цінності нашого життя.

Саме інженер Генрі Форд здійснив революцію у виробництві – завдяки конвеєру витрати заводу різко зменшилися, адже автомобіль випускали за 2, а не 12 годин.

Форд зробив й іншу революцію – підвищив зарплату працівникам, тож вони краще працювали і боялися втратити роботу.

Водночас мали гроші, щоб купити автомобіль, таким чином збільшуючи продажі компанії. Генрі контролював працівників на конвеєрі, щоб ті не зловживали алкоголем, азартними іграми і навіть вчасно платили аліменти.

Дивіться: Hummer H1 від MSA: 510 сил, кевларовий кузов, долає ями завглибшки 1 м

Генрі Форда захоплювали різні ідеї, у нього в кабінеті висів портрет Гітлера, але з часом бізнесмен вибачився за антисемітизм.

Підприємець активно  співпрацював з СРСР – навчав фахівців, допомагав випустити перший трактор,  будував ГАЗ та реконструював московський автозавод АМО.

Спочатку Форд зробив ставку лише на одну модель і вважав, що її єдиним кольором має бути чорний.

Деякий час така концепція була суперуспішною, але потім мало не привела до краху.

Однак Форд вчасно переорієнтувався, і відтоді компанія пропонує машини на будь-який смак.

А в 1960-х виробник зробив чергову автомобільну революцію в Америці – спортивні машини стали доступними не тільки мільйонерам, а й молоді.

Форд мустанг створив новий клас авто – масл кар, авто з мускулами.

Не всі автозаводи витримали 100 років, але дітище Генрі Форда успішне і в 21 столітті, адже філософія засновника затребувана сьогодні – автомобіль має бути доступним і надійним.

До слова, топ-10 електромобілів на вторинному ринку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Оновлений Land Rover Sport: особливості, характеристики та ціна
Другий день блокади центру Києва: власники єврономерів вимагають пільг
Jeep Wrangler 2019: нові характеристики та ціна
Міні-копії машин Formula 1 та Buggy – змагання радіокерованих моделей у Миколаїві
Колекція, що приваблює тисячі туристів – на Сумщині чоловік зібрав 50 ретроавто
Новий Land Rover Discovery – характеристики та ціна
Дороги у Швеції: як їхати тисячі км без зупинок на електрокарі
KingTony Rally у Дніпрі: як змагались гонщики та хто переміг

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка