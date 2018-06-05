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$135 за інтернет та $200 за комуналку: скільки коштує життя в США

До 200 доларів на місяць – стільки витрачають американці на оплату комунальних послуг. Єдиного постачальника немає. Як і немає єдиної фіксованої ставки.

Електроенергія в одному штаті може коштувати втричі дорожче, ніж в іншому. Так само і з опаленням.

Лідія живе у Чикаго все життя. Її триповерховому будинку – понад 100 років. На світло жінка витрачає не більше 30 доларів у місяць, проте влітку кондиціонер суму збільшує вдвічі.

Вода обходиться у $45, вивіз сміття – $30.

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Вартість опалення в Америці залежить від штату. У південних штатах деякі житлові будинки взагалі без опалення. У центральних – опалення коштує  дешевше, ніж у північних.

У молодшого покоління частину бюджету забирає інтернет і кабельне телебачення. Це приблизно  $135.

Зазвичай, у сімейний бюджет американці  закладають ще $20 на прання у спеціальних пральнях. Стаціонарні машини тут свого роду розкіш.

Нагадаємо, нещодавно пройшов концерт українських пісень у виконанні китайських студентів.

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