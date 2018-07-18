17 днів у печері: врятовані у Таїланді діти вперше розказали, як вижили

Перша поява на людях хлопців, яких врятували з печери у Таїланді. Сьогодні всіх 12-тьох виписали з лікарні, і вони разом зі своїм тренером дають прес-конференцію.

Окрім того, що було холодно і голодно, вкрай важливо було не піддаватися паніці і, як переконали самі юні герої – їм це вдалося.

Та зберігати спокій було не просто.

У рятувальній операції взяли участь 90 дайверів з різних країн. Шлях до місця перебування дітей в середині печери був складним і небезпечним навіть для досвідчених аквалангістів. У ході операції один рятувальник загинув, він доставив дітям балони з киснем.

Читайте: Рятувальна операція в Таїланді: з печери вивели всіх дітей і тренера

Дорогою потрібно було занурюватись у воду, забиратися на підйоми та йти по коліна в мулі. Кожну дитину супроводжували по два дайвери. Хлопців виводили поетапно, спочатку найслабших. Врешті-решт, 10-го липня з печери врятували всіх.

Хлопців одразу відправили до лікарні і заборонили бачитися з рідними, адже був ризик зараження інфекційними хворобами. Нині стан футболістів не викликає підозр, вони набрали втрачену вагу і можуть нарешті повернутися додому.

Інцидент стався 23 червня. 12 футболістів віком від 11 до 17 років та їхній 25-річний тренер пішли на екскурсію у печеру Тхам Луанг. Втім несподівано пішов дощ і печеру затопило. Діти були відрізані від виходу. Футбольна команда та їхній тренер провели у затопленій печері 17 днів. Однак, на щастя, вдалося врятували всіх.

До слова, критичний день рятувальної операції у Таїланді. Від субмарини Маска відмовилися.

Опубліковано Липень, 18 в 22:20



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.