18 тис. снарядів на рік: Україна запускає виробництво боєприпасів
В Україні починають виробляти великокаліберні снаряди – на 152 мм – вперше за часів незалежності.
Їх катастрофічно не вистачало на передовій. Ті, що мали – по вибухали під час пожежі на складах у Балаклеї, а закордоном вони коштують дуже дорого.
Станки для виробництва закупили в Південній Кореї.
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Сьогодні процес запустив особисто президент Петро Порошенко. Планують виготовляти 18 тисяч снарядів на рік.
Вчора Факти ICTV писали про нову тактику бойовиків.
2018-08-09
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