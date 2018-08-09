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18 тис. снарядів на рік: Україна запускає виробництво боєприпасів

В Україні починають виробляти великокаліберні снаряди – на 152 мм – вперше за часів незалежності.

Їх катастрофічно не вистачало на передовій. Ті, що мали – по вибухали під час пожежі на складах у Балаклеї, а закордоном вони коштують дуже дорого.

Станки для виробництва закупили в Південній Кореї.

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Сьогодні процес запустив особисто президент Петро Порошенко. Планують виготовляти 18 тисяч снарядів на рік.

Вчора Факти ICTV писали про нову тактику бойовиків.

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