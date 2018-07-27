19 років, купа порушень і повна безкарність: чому закон не карає горе-водіїв

19-річна харківська блогерка лише рік за кермом, а вже має 18 порушень. Причому каятись не збирається – завдяки прогалинам в українському законодавстві – дівчина виграє справи у судах і лише насміхається з правоохоронців.

Водійського стажу рік – три аварії, шість протоколів за п`яне водіння, перегони на вулицях Харкова. Так про себе розповідає 19-річна харківська автоблогерка.

Жодного разу штраф Анна так і не сплатила – із шести адмінпротоколів – чотири анулювала в суді. Ще два – розглядають. І таких випадків в Україні безліч.

Юриста Денис каже, все просто, на розгляд адмінсправи в суду три місяці – її учасники за потурання суддів зволікають із рішенням і зрештою – протокол анулюється за терміном давності.

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А ще на місці порушники відмовляються від проходження алкотесту, не їдуть до наркодиспансеру – а потім у суді вимагають довести, що були нетверезими. А це виклик свідків, патрульних – знову тяганина. Тож вихід один – змінити закон, аби він дозволяв у разі зволікання з ухваленням рішення без виклику сторін.

До слова, у Києві позашляховик Volkswagen збив на пішохідному переході жінку та протягнув близько 10 метрів.

Опубліковано Липень, 27 в 20:08



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