2-3 л вина і мінімум 6 годин застілля: традиції дегустації вина у Грузії

Нодар і не згадає, до якого за ліком покоління виноробів належить. На цих землях в Аджарії виноград вирощував ще його прапрадід.

Тепер цей чоловік передає знання своїм 3-м дітям та 8-ми внукам. Нодар доглядає за своїми саджанцями. В нього тут 23 види. І з усіх можна робити вино.

В Грузії близько 521 сортів винограду, і 99% – винний. Тому що виногради містять 18% цукру. А такий відсоток цукру дає можливість робити хороше вино, – каже винороб Нодар.

Для винограду Грузія – благодатна країна. Взимку в горах багато снігу, нижче 5 градусів морозу не буває. Відтак лоза в безпеці.

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Винний дім, дегустація. Туристів з України вчать розрізняти перші і другі нотки ароматного трунку.

Сомельє наголошують – в Грузії вино виготовляють не так, як в інших країнах світу. І грузинський спосіб дозрівання цього п’янкого напою у квеврі, тобто глиняному глечику, який закопують у землю – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО.

На залишках винограду створювали ще більш бадьорий напій – чачу. Щоб Ви не пили в Грузії вино, коньяк або ж чачу, настрій гарантований.

Під час застілля тут править тамада, допомагають – музиканти. Грузія – одна з найстаріших виноробних країн світу, особливість її трунку дарував Кавказ.

До слова, Україна, Грузія і Молдова об’єднуються у Міжпарламентську асамблею.

Опубліковано Червень, 12 в 11:32



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