2 дні до перемир’я: поблизу Чермалика бойовики гатять з мінометів

За два дні до оголошення чергового перемир’я на Донбасі противник не знижує кількості обстрілів позицій українських військових. Як і останні кілька тижнів застосовує важкі міномети, ствольну артилерію, озброєння танків та БМП.

Наші хлопці, що знаходяться на позиціях поблизу Чермалика на Маріупольському напрямку – кажуть: ворог поводиться зухвало.

Поле навколо у свіжих вирвах. Українські армійці кажуть – противник використовує так звані протибліндажні снаряди, калібром 122 міліметри.

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Бійці показують і черговий доказ використання бойовиками снарядів саме російського виробництва.

Напередодні ж стало відомо, що на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу прибув наступний, уже 78-й за рахунком так званий гуманітарний конвой. У його складі 17 автомобілів, які, як і раніше, заборонено було оглядати міжнародним спостерігачам. Тож дефіциту в боєкомплекті бойовики найближчим часом навряд чи будуть відчувати.

До слова, 2 роки без Василя Сліпака. Як оперний співак захищав Україну.

Опубліковано Червень, 29 в 19:25



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