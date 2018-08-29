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2 місяці без грошей! Медиків Франківщини залишили без зарплат

На Прикарпатті знову боргують зарплату. Аби привернути увагу до своєї проблеми в Рогатині, освітяни вийшли на дорогу. Вони перекрили державну трасу Львів-Мукачево. Без зарплати вони вже два місяці.

Зарплату завинили майже на 10 млн. грн.

Грошей на зарплату освітянам не вистачає в багатьох районах, але в Рогатинському катастрофічно. Причина – малокомплектні школи, села розсіяні, через погану дорогу організувати доїзд учнів неможливо.

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Тутешні медики, як і рогатинські освітяни беруть відпустки і їдуть працювати закордон. Головний лікар людям іде на зустріч, бо дати вчасно зарплату не може. І при цьому  за несплату  податків медзаклади почали штрафувати.

Якщо найпроблемніший район із виплатою зарплати освітянам лише один – Рогатинський, то заборгованість медика – критична  в усій  області.  Найгірше в тих районах, де нема промисловості, там на бюджетних грошей геть не мають, не допомагає і область. А держава скоротила субвенцію, от і виходить, що лікарі і вчителі кинуті напризволяще.

До слова, затримка пенсій: Укрпошта продовжила термін виплати.

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