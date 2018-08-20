2 пістолети та 3 десятки набоїв: як зловмисник атакував мерію Харкова

Диспетчерська поліції отримала повідомлення про стрілянину поблизу міськради приблизно пів на першу ночі. Невідомий гатив з пістолета по дверях міськраді і влучив в охоронця – пізніше стане відомо, що охоронець вийшов на вулицю, бо почув звуки схожі на петарду. Також зловмисник стріляв у машину, що стояла на світлофорі неподалік. В автомобілі знаходились дві дорослі людини і маленька дитина.

Поранений охоронець стікав кров`ю, ще один втік і сховався, а третій – спав у комірчині. Зброї в них не було. Зловмисник піднявся на другий поверх – там кабінет міського голови Геннадія Кернеса та до сесійної зали. На момент прибуття копів – злочинець вийшов на вулицю. Патрульні ведуть переговори з бандитом, питають про вимоги, той каже – жодних і стріляє у копа. 29-річного Дмитра Кірієнка не врятував бронежилет – дві кулі потрапили у бік, там де немає захисних пластин. Він помер у лікарні. В патрульного лишилася дружина і маленька донька.

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Стрілець намагався втекти, патрульні відкрили вогонь на ураження і ліквідували бандита. Поліція поки не називає його особу – відомо, що це 59-річний харків`янин, без досвіду бойових дій, засудженим не був. На момент злочину був дуже п`яний – рівень алкоголю більше двох проміле. В поліції кажуть – жертв могло бути набагато більше – зловмисник був озброєний двома пістолетами – сигнальний та Байкал, перероблені під бойові. І магазин з трьома десятками патронів. Родині загиблого поліцейського міськрада виплатить допомогу у 100 тисяч грн. А за життя охоронця міськради і досі борються лікарі – в нього наскрізне поранення спини, уражено внутрішні органи, операція тривала всю ніч, нині він на штучній вентиляції легенів.

Поліція почала розслідування за двома статтями: вбивство і зазіхання на життя правоохоронця. Головні версії – помста комусь з працівників міськради, бажання прославитися і некерований стан викликаний алкоголем.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Одесі через кавуни сталася стрілянина, є поранені

Опубліковано Серпень, 20 в 16:46



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