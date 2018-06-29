2 роки без Василя Сліпака. Як оперний співак захищав Україну

Він співав завжди: коли чистив зброю, коли їхав на завдання.

На позиціях він співав гімн України та повстанські пісні, і кремлівські найманці від того казилися.

А вранці перше, що робив, розспівувався, щоб не втратити голос.

Всесвітньовідомий український оперний співак Василь Сліпак 19 років жив у Франції, був солістом Паризької національної опери. Під час Майдану активно підтримував Україну – влаштовував мітинги, збирав гроші та одяг на потреби революціонерів. Потім почалася війна, і Сліпак увесь вільний час витрачав, аби зібрати амуніцію та ліки українським військовим.

Сліпак мав унікальний голос. Оперні співаки з таким діапазоном, які однаково добре співають і високим, і низьким голосами, народжуються раз на століття.

У травні 2014 – перша поїздка на фронт. Василь Сліпак одразу ж отримав псевдо Міф – на честь Мефістофеля, чию партію виконував. Перерви між контрактами з оперою проводив на передовій.

Читайте: ООС: на Донбасі загинули четверо бійців, двох поранено

Високий – під два метри і сильний, він був гарним кулеметником, а ще прагнув чимшвидше звільнити Україну від окупантів.

Усі, хто знали Василя, кажуть, він був товариським, енергійним, веселим. Завжди знаходив слова, щоб підбадьорити. А ще весь час був охайно вдягнутим і доглянутим, давалися взнаки роки на сцені.

Сліпак завжди заспокоював рідних: не воює, їздить на Донбас із гуманітарною місією. 29 червня 2016 Василь загинув під час виконання бойового завдання біля села Луганське на Світлодарській дузі. Куля калібру 12,7 мм не дала співакові шансів вижити. Старший брат Орест дізнався про загибель Василя з Facebook. І досі не вірить, що брата немає.

Він ішов життям легко і був оптимістом. І якби сьогодні був живий, продовжив би воювати. Бо знав, за що.

До слова, спека і обстріли! На Маріупольському напрямку загострення.

Опубліковано Червень, 29 в 16:20



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.