22 тис. панелей та потужність 57 МВт – Іспанія збудує в Україні сонячну електростанцію

Іспанські інвестиції в українське сонце. Компанію Аксіона називають світовим лідером у виробництві зеленої енергії. Вона володіє біо-, гідро-, вітровими та сонячними електростанціями в понад 20-ти країнах світу. А тепер вирішила інвестувати і в Україну.

Зокрема в розбудову Димерської сонячної електростанції на Київщині іспанці вкладуть майже 55 мле євро. Оцінити українські перспективи приїхав голова правління компанії Рафаель Матео. Яскравим київським сонцем він задоволений.

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Українські партнери іспанців тішаться, це – історична інвестиція в нашу відновлювальну енергетику. Пояснюють, Аксіона в їхній галузі – визнаний лідер.

Першим спільним проектом стане саме ця сонячна станція під Броварами. Її нинішня потужність – 6 МВт. А вже за рік її хочуть збільшити вдесятеро.

Одна така панель за годину виробляє понад 270 Вт енергії. Для звичайної лампочки цього вистачить майже на цілий день роботи. Для порівняння: тут таких панелей 22 тис. А буде – у десятки разів більше. Цей об’єкт стане найбільшим в Україні на якийсь час.

Одна ця станція зможе забезпечити електрикою половину стотисячних Броварів. Та Окрім розбудови Димерської СЕС інвестиційна група ЮФ’юче домовилися з іспанцями про кілька проектів у сонячній і вітровій енергетиці. Тож зеленої електрики в Україні згодом значно побільшає.

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Опубліковано Червень, 07 в 21:54



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