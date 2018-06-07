24 год на добу, з них 43 хвилини у вогні – як живуть і працюють пожежники

У пожежній частині Олександра справжній банний ранок, це щоденний ритуал.

У пожежників як і у військових ранкове шикування. Одна зміна – 24 години, працюють добу через троє. Після мийки ретельна перевірка.

Індивідуальна маска і балон з киснем – це легені пожежників на виклику.

43 хвилини у диму та вогні це не рекорд. Після перевірки вони розвінчують міф, начебто всі пожежники між виїздами сплять. Насправді у них з 10-тої ранку до другої дня навчання як у школі.

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Хоча і кімната, де поспати, теж є. Але відбій суворо за розкладом – о 10-тій вечора. Якщо немає викликів. Складають залік: за 30 секунд повинні вдягнути захисну форму, такі нормативи.

Під час пожежі у захисній формі вогнеборці всі на одне обличчя.

При ліквідації полум’я, Олександр без повітря пробув понад годину. Кожної зміни він виїжджає на 3-4 пожежі, і так 17 років поспіль.

Та попри невисоку зарплату, співмірну середній у країні та щоденний ризик, Олександр не шкодує, що став вогнеборцем. Він лише витре піт з чола, заправить машину водою і вирушить на новий виклик.

До слова, робота у метро – що робить і де спить машиніст.

Опубліковано Червень, 07 в 18:02



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