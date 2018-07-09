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250 українських шедеврів з небуття: унікальна виставка у Музеї історії Києва

Величезна і недоступна спадщина – в українських музеях зберігається понад 12 мільйонів колекцій та експонатів, але ми бачимо лише третину – там просто не вистачає приміщень, щоб усе показати, а отже, чимало справжніх шедеврів від всесвітньо відомих авторів глядачі не бачать.

Вони псуються у сховищах і втрачають вигляд. І якби не реставратори сотні робіт вже було б втрачено.

У Музеї історії Києва унікальна виставка – з небуття підняли шедеври українських музеїв – 250 експонатів, які варто роздивитись. Порівняти – як обірвані і зім’яті картини Всеволода Максимовича отримали нове життя.

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Нині Національний реставраційний центр працює з шедеврами і готує здивувати глядачів відновленими роботами Чезаре да Сесто та копією Босха 16 століття, або ж дівчинкою з полотна відомого українця Федора Кричевського.

До слова, тисячі українців з’їхалися до Холодного Яру на Черкащині. У місці козацької сили і духу, справжніх патріотів, вчетверте зібрав фестиваль нескореної Nації.

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