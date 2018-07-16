27 людей отруїлись у львівському фастфуді – названо причину

Висока температура, озноб і біль у животі – з такими симптомами з четверга до медиків почали звертатися перші постраждалі. Нині у Львівській обласній інфекційній лікарні їх 20, ще 5 – в інших медзакладах. Двоє хворих відмовились від стаціонарного лікування. Як з’ясувалось, причина недуги – сальмонельоз. Усі пацієнти кажуть – їли у фастфуді Томаш кебаб.

Серед хворих – Олександр. Хлопець каже, відколи відкрили заклад, кебаб купує тут щотижня. Мовляв, їжа смачна, і нарікань на якість не було. Тож коли після чергового обіду у фастфуді в четвер йому стало зле, навіть подумати не міг, що це харчове отруєння. Здогадався лише, коли такі ж симптоми проявились у подруги.

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Томаш кебаб нині зачинений. У закладі вже провели санітарні роботи, а зразки продуктів відібрали для аналізів. Результати будуть за 5 днів.

Заклад працював два місяці. І за цей час, каже керівник, жодних скарг не було. Запевняє, дотримувалися всіх правил під час приготування страв, а продукти замовляли у перевірених постачальників. Що могло спровокувати інфекцію – не знає.

Поліція відкрила кримінальне провадження – за статтею порушення санітарних правил і норм. Санкція передбачає штраф, півроку арешту або ж обмеження волі до 3 років.

До слова, фастфуд з кишковою паличкою! Як обирати вуличну їжу і не отруїтися.

Опубліковано Липень, 16 в 21:56



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