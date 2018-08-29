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3 млрд грн боргів і зношені труби: чи буде в Харкові тепло взимку

Харків’яни з острахом чекають цієї зими. Минулоріч тисячі будинків залишилися без опалення у найхолодніші дні через численні прориви, але, схоже, біда чиновників не вчить – у міста на сьогодні тримільярдні борги, зношені вщент труби.

Харків у різних районах порито ямами, а роботи там фактично не ведуться. Зате комунальники рапортують про майже повну готовність.

Графіки відключення гарячої води зриваються. Замість планових двох тижнів ремонти розтягуються до кількох місяців. У деяких мікрорайонах її немає з липня.

80% тепломереж допотопні, це визнають навіть комунальники. Та з більш ніж тисячі кілометрів труб, які треба негайно міняти, замінили лише зо два десятки. З такими темпами Харкову загрожує комунальний колапс.

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А ще додати сюди величезні борги тепловиків перед Нафтогазом – понад 3 мільярди гривень, і більш як 300 мільйонів гривень перед енергетиками.

До слова, будинки, де творилась історія України – руйнуються на очах.

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