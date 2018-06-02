$3 тис. або зроблена власноруч: два десятки яхт змагались у регаті на Дніпрі

Сьогодні два десятки яхт змагались у регаті на Дніпрі.

Невеличка яхта – це вже не розкіш і все більше людей долучаються до цього виду спорту. Купити простенький човник з каютою для відпочинку можна за 3-5 тисяч доларів.

Деякі яхти зроблені власноруч з нуля. Власник будував її довгі 11 років. Розповідає, живе цим спортом вже понад 40 років, а змінив лише 2 яхти.

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Самі яхтсмени кажуть, вітрильний спорт – це змагання джентльменів, адже тут головне – це взаємна повага та, власне, корабельна романтика.

До слова, пляжний сезон офіційно відкрито, і у спеку, яка нині панує в Україні, людей тягне до водойм та в парки охолодитися.

Опубліковано Червень, 02 в 20:54



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