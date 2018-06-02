Факти / Відео / Україна / $3 тис. або зроблена власноруч: два десятки яхт змагались у регаті на Дніпрі/

$3 тис. або зроблена власноруч: два десятки яхт змагались у регаті на Дніпрі

Сьогодні два десятки яхт змагались у регаті на Дніпрі.

Невеличка яхта – це вже не розкіш і все більше людей долучаються до цього виду спорту. Купити простенький човник з каютою для відпочинку можна за 3-5 тисяч доларів.

Деякі яхти зроблені власноруч з нуля. Власник будував її довгі 11 років. Розповідає, живе цим спортом вже понад 40 років, а змінив лише 2 яхти.

Дивіться: Змагання українських льотчиків: найкращий екіпаж, пара та ланка з чотирьох вертольотів

Самі яхтсмени кажуть, вітрильний спорт – це змагання джентльменів, адже тут головне – це взаємна повага та, власне, корабельна романтика.

До слова, пляжний сезон офіційно відкрито, і у спеку, яка нині панує в Україні, людей тягне до водойм та в парки охолодитися.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Працюють по 40 років! Коли у Дніпрі замінять ліфти
Сезон регат у Києві: як 9-річні спортсмени змагалися з вітром
слеклайн
На висоті 94 метри! У Дніпрі встановили рекорд зі слеклайну
3 години – і тонна сміття: що плаває у водоймах України
технології
Чашка, яка сама готує чай! У Дніпрі стратував фестиваль винаходів
Місто Дніпро затопило: у воді вулиці, будинки та школи
Сміття в Дніпрі
Сніг тане, сміття пливе. Чому у Дніпрі не вивозять сміття
Узбережжя Черкас затягло жовтою плівкою: нечистоти отруюють Дніпро та рибу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка