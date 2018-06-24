300 потонулих лише за місяць – як обрати безпечний пляж та де купатися не можна

Через аномальну спеку навіть у будні на черкаських пляжах яблуку ніде впасти. Люди масово відпочивають біля води, забуваючи про власну безпеку. Статистика жахає.

За неповний червень вже 9 людей, фактично кожного дня реєструють випадки загибелі. Дорослі, діти, усі випадки загибелі людей сталися у місцях, які не відповідають вимогам.

Анастасія прийшла на муніципальний пляж із маленькою донечкою і молодшою сестрою.

Дивіться: Тепловий удар: перша допомога, симптоми і чого не можна робити

Каже, це місце обрала свідомо – тут є стаціонарний рятувальний пост, обмежувальні буйки і навіть огороджена ділянка для малечі.

Та от офіційних облаштованих пляжів у Черкасах замало – на 18 км узбережжя – всього 4.

Покрити всю територію не можуть навіть мобільні рятувальні групи, тому у ДСНС радять відпочивальникам бути уважними.

Здебільшого трагедії трапляються у людних місцях, потопаючі майже ніколи не кличуть на допомогу.

Попереду ще більше двох місяців літа. Тож рятувальники вкотре просять людей бути вкрай обачними як до себе, так і до інших.

До слова, у Кирилівці місцеві врятували дитину, батько помер у морі.

Опубліковано Червень, 24 в 15:31



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.