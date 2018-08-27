4 дні до відключення аналогу: як перейти на цифрове ТБ

Вже за 4 дні в Україні зникне аналогове телебачення. У профільній Нацраді вкотре нагадали українцям – перехід на цифрові технології буде точно. Тож варто поспішити.

В останній місяць літа від аналогово сигналу вже відмовилися у столиці та Кіровоградській області – вимкнули 60 передавачів. Експеримент пройшов вдало: абсолютна більшість вчасно перейшла на цифру, тож і з початком осені вимкнуть ще тисячу передавачів. І глядач від того тільки виграє, бо сигнал стане якіснішим.

Водночас у деяких областях аналогові передавачі поки не вимикатимуть. Так, Нацрада просить уряд, аби там дозволили залишити аналогове мовлення на кордоні.

Ще один виняток можливо зроблять до 2019-го року і для місцевих каналів, які поки не отримали частот для цифри.

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У профільній асоціації сподіваються на таке відтермінування, але водночас вважають – потрібно вирішувати це питання комплексно, приміром додати у вже існуючий перелік 32-ох каналів ще 4 місцевих.

Загальнонаціональні телеканали переконані – цього разу цифрі таки бути, адже все необхідне вже зроблено: і головне глядачів попереджали не одноразово.

Водночас у Національній раді з телебачення і радіомовлення закликали українців не чекати до останнього дня і завчасно подбати про свої кольорові екрани, у глядачів є кілька варіантів дивитися улюблені програми – підключитися до кабельного, обрати супутникове телебачення, або ж купити цифровий тюнер.

До слова, в Україні відключають аналогове ТБ: інструкція з переходу на цифру.

Опубліковано Серпень, 27 в 20:01



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