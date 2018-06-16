4 роки – 2,5 тис. врятованих військових! Робота лікарів у Дніпрі

55-річного бійця доставили у вкрай тяжкому стані. Осколки зрешетили ногу і руку. Медики врятували йому життя, а от кілька пальців не змогли. На нозі пошкоджені м’язи та деформована кістка. Особливо небезпечно, що осколки надто близько від судин. Тож попереду не одне хірургічне втручання.

Хірург-травматолог Іван Жердєв, за роки протистояння на Донбасі став асом військової хірургії. Каже, війна навчила швидко робити те, чого не робили роками, допомогло і сучасне обладнання.

Завідувач відділенням анестезіології невідкладних станів Олександр Машин. 80% поранених армійців пройшли через його відділення. Разом з медсестрами він перший бере на обстеження бійців прямісінько з поля бою чи військових шпиталів.

З початку війни характер травм змінився. Раніше переважна більшість пацієнтів була з кульовими пораненнями, але з часом ситуація погіршилась. Дедалі більше бійців з мінно-вибуховими пораненнями. Окрім масових уражень м’яких тканей, кісток та внутрішніх органів, така травма ускладнюється і контузією.

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Найменша кількість ампутацій, мінімальний рівень смертності за найтяжчих уражень – саме цим пишаються у лікарні імені Мечникова.

Холодний розум та відсутність емоцій – лише так тут можна працювати. Це вже нині розмірковує старша медсестра Тетяна Демченко. А на початку війни, коли в реанімаційну залу одночасно привезли перших вісьмох поранених, в паніці були всі.

Опанувати військову медицину лікарям довелося за кілька тижнів. Навчалися на ходу, з часом прийшов і досвід. В результаті – за 4 роки понад 2,5 тисячі врятованих військових, понад чотири тисячі складних операцій. Ця лікарня вже стала легендарною не лише в Україні, а й за її межами.

До слова, де шукати донорів та як безпечно здати кров в Україні.

Опубліковано Червень, 16 в 16:05



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