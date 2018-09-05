4 роки Мінським домовленостям: чого досягла Україна

Зупинити навалу та запобігти великій війні, зменшити кількість смертей та виграти час на покарання Росії. Такі цілі мала Україна, погодившись на переговори у Мінську після того, як бойовики під орудою Москви захопили Донбас. Кремль при цьому заявляв своє знамените «іхтамнєт». Втім, після збиття бойовиками з російського Бука пасажирського рейсу Ем-Ейч-17 і загибелі 298 людей Москва стала зговірливішою.

І от 5-го вересня 2014 року в Мінську представники України, Росії та ОБСЄ – Леонід Кучма, Михайло Зурабов та Хайді Тальявіні – в присутності представників так званих ДНР і ЛНР Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького підписали тристоронню угоду про припинення вогню на території Донецької та Луганської областей.

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Втім миру договір не приніс. Тристороння група всі ці 4 роки зустрічається регулярно практично щотижня. Припинити стрілянину на практиці не вдалося досі – попри численні домовленості бойовики регулярно зривають перемирʼя.

Однак інтенсивність боїв час від часу вдається ослабити. Інший важливий здобуток – обмін полоненими. Попри небажання супротивної сторони на обмін «всіх на всіх» та численні зволікання й затягування, бранців таки вдається повертати додому, обмінюючи їх на сотні зловлених бойовиків.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Леонід Кучма шкодує, що в законі про реінтеграцію Донбасу немає посилання на Мінські угоди.

Опубліковано Вересень, 05 в 13:36



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