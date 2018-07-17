4 роки трагедії МН17: чи побачимо на лаві підсудних Путіна

Cьогодні виповнюється 4 роки трагедії МН17. 17 липня 2014 року близько 5 вечора в небі над Торезом росіяни ракетою самохідного зенітно-ракетного комплексу Бук збили літак, який здійснював рейс із Амстердама до Куала-Лумпура.

Загинуло загалом 298 осіб. Та досі ніхто не покараний. Попри те, що влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака, жоден політик чи дипломат публічно не закликав бойкотувати домашній для влади Путіна Чемпіонат світу, що днями завершився в Москві.

Одним із головних фігурантів у справі Сергій Дубинський з позивним Хмурий. Він – головний куратор транспортування Бука з Росії. Загалом у списку підозрюваних міжнародної слідчої групи більше 100 осіб.

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За 4 роки кропіткої роботи експерти встановили найголовніше – Боїнг МН17 було збито ракетою Бука, що належав 53-й зенітно-ракетній бригаді міноборони Росії. Напередодні керівники МЗС Великої сімки закликали Росію визнати відповідальність за цю катастрофу.

Росія робить все, щоб світ не дізнався – хто випустив ракету. Тому Кремль заблокував створення міжнародного трибуналу під егідою ООН. Офіційна Москва свою вину і чути не хоче. Та родичі жертв одностайні у своїх вимогах до Путіна.

Куди різкішою стала риторика і влади Нідерландів. Ця країна разом із Австралією офіційно поклали відповідальність за знищення МН17 на Росію.

Росія продовжила йти шляхом заперечення. Вона продовжила свою критику розслідування та продовжила перешкоджати з’ясуванню правди. Український дипломат Богдан Яременко переконаний – офіційне розслідування завершиться найближчим часом та згодом оберуть країну, де відбудеться судовий процес.

Та при цьому є сумніви, що ми побачимо на лаві підсудних саме Путіна.

– Світ не готовий висунути такі звинувачення Путіну особисто. І з політичних, і правових питань. Треба довести, що він причетний до цього, що він віддавав накази, що він знав, не зупинив, треба встановити ступінь його вини, – зазначив дипломат.

До слова, на Сумщині розбився легкомоторний літак.

Опубліковано Липень, 17 в 10:53



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