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4 роки війни з МАФами: чому результати не вражають

МАФи – справжня біда для українців. Вже чотири роки триває війна за наведення порядку у цій сфері, але результат не вражає – одні споруди прибирають, а інші з’являються.

Стоять, де заманеться, на комунікаціях, зелених зонах, як курячі будинки на підпорах. У Києві таких тимчасових порушників закону лише цього року нарахували 1,5 тисячі, а ще є і понад 600 пересувних точок торгівлі.

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На околицях Києва ситуація значно гірша. На проході до метро Чернігівська окрім традиційної стихійної торгівлі, є й чимало МАФів. Продавці спокійно запевняють, працюють законно, але документів не мають, бо вони у власника.

Вчора Факти ICTV писали про київський гуртожиток із фільмів жахів – зі стін ростуть дерева та скрізь грибок.

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