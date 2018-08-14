4 роки війни з МАФами: чому результати не вражають

МАФи – справжня біда для українців. Вже чотири роки триває війна за наведення порядку у цій сфері, але результат не вражає – одні споруди прибирають, а інші з’являються.

Стоять, де заманеться, на комунікаціях, зелених зонах, як курячі будинки на підпорах. У Києві таких тимчасових порушників закону лише цього року нарахували 1,5 тисячі, а ще є і понад 600 пересувних точок торгівлі.

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На околицях Києва ситуація значно гірша. На проході до метро Чернігівська окрім традиційної стихійної торгівлі, є й чимало МАФів. Продавці спокійно запевняють, працюють законно, але документів не мають, бо вони у власника.

Вчора Факти ICTV писали про київський гуртожиток із фільмів жахів – зі стін ростуть дерева та скрізь грибок.

Опубліковано Серпень, 14 в 14:33



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