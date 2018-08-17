400 пасажирів за годину: у Полтаві відкрили реконструйований аеропорт

Сьогодні після тривалої реконструкції відкривають міжнародний аеропорт Полтави. Це чудова подія для жителів області і гостей України, тепер це старовинне місто стає ближчим для всіх. Сьогодні аеропорт прийняв перший міжнародний рейс. Майже 20 років, колись потужний та популярний в регіоні аеропорт роками простоював. Ним інколи користувалися лише спортсмени та перші особи держави. Ні чартерних, ні регулярних пасажирських рейсів. Жителі області змушені були їхати за 300 кілометрів в аеропорти Києва, або Харкова. Та за ініціативи очільника Полтавщини Валерія Головка це летовище отримало друге дихання.

Торік аеропорту дали статус міжнародного. Приміщення аеровокзалу, яке було збудоване ще в 50-х роках минулого століття, капітально відремонтували й осучаснили. В залі очікування для міжнародних рейсів буде зона дюті-фрі та кафе. Повністю готові до роботи зони митного й паспортного контролю. За годину тепер тут можуть прийняти 400 пасажирів. Перший міжнародний рейс – маріупольська футбольна команда повернулася додому з Франції. Отримали багаж та пройшли митний контроль всього за півгодини.

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Відремонтували й злітно- посадкову смугу. Тепер тут можуть сідати великі літаки типу Боїнг 737. Пілоти якістю задоволені. Відкриття міжнародного сполучення – стратегічно важливе для регіону. Це підвищить інвестиційну привабливість Полтавщини, збільшить потік туристів та й мешканцям регіону стане зручніше подорожувати.

Сьогоднішній рейс – чартерний. Але керівництво летовища запевняє – аеропорт повністю готовий до регулярних рейсів. Вже ведуть активні переговори з кількома авіакомпаніями. І цілком можливо цьогоріч з Полтави можна буде полетіти до Польщі та Білорусі. Якщо за весь минулий рік полтавський аеропорт прийняв всього 170 пасажирів, то в планах керівництва області таку кількість приймати щодня.

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Опубліковано Серпень, 17 в 19:48



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