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400 пасажирів за годину: у Полтаві відкрили реконструйований аеропорт

Сьогодні після тривалої реконструкції відкривають міжнародний аеропорт Полтави. Це чудова подія для жителів області і гостей України, тепер це старовинне місто стає ближчим для всіх. Сьогодні аеропорт прийняв  перший міжнародний рейс. Майже 20 років, колись потужний та популярний в регіоні аеропорт роками простоював.  Ним  інколи користувалися  лише спортсмени  та перші особи держави. Ні чартерних, ні регулярних пасажирських рейсів. Жителі області змушені були їхати за 300 кілометрів в аеропорти Києва, або Харкова. Та за ініціативи очільника  Полтавщини Валерія Головка  це летовище отримало друге дихання.

Торік аеропорту дали статус міжнародного.  Приміщення аеровокзалу, яке було збудоване ще в 50-х роках минулого століття,  капітально відремонтували й осучаснили. В залі очікування для міжнародних рейсів буде зона дюті-фрі та кафе. Повністю готові до роботи зони  митного й паспортного контролю. За годину  тепер тут можуть прийняти   400 пасажирів.  Перший міжнародний рейс – маріупольська футбольна команда повернулася додому з Франції.  Отримали  багаж та пройшли  митний контроль  всього за  півгодини.

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Відремонтували й злітно- посадкову смугу. Тепер тут можуть сідати  великі літаки типу Боїнг 737.  Пілоти якістю задоволені. Відкриття міжнародного сполучення – стратегічно важливе для регіону. Це підвищить інвестиційну привабливість Полтавщини, збільшить потік туристів та й мешканцям регіону стане зручніше подорожувати.

Сьогоднішній рейс – чартерний. Але керівництво летовища запевняє – аеропорт  повністю готовий до регулярних рейсів. Вже ведуть активні переговори з кількома авіакомпаніями. І цілком можливо цьогоріч з Полтави можна буде полетіти  до  Польщі та Білорусі. Якщо за весь минулий рік полтавський аеропорт прийняв всього 170 пасажирів, то в планах керівництва області таку кількість приймати щодня.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що в аеропорту Одеса з’явиться нова злітно-посадкова смуга

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