$400 за тонну! Де в Україні вирощують екологічно чисту продукцію

Землеробством займався ще дід, кілька поколінь аграріїв дбали не тільки про багатий врожай, а й про збереження родючості ґрунту. Агропідприємство на Полтавщині – одне з найбільших в Україні. 7 тис га полів, вирощують органічну продукцію – тонни пшениці, гречки, соняшника, кукурудзи і без грама отрутохімікатів та мінеральних добрив.

Вже 40 років місцеві аграрії вирощують екологічно чисту продукцію, яка не шкодить ні людині, ні природі.

Поле засіяне гречкою, та її не збиратимуть – рослини стануть добривом для наступного врожаю. Ще землю підживлюють очищеним гноєм з власної ферми.

Ґрунт розпушує спеціальна техніка, так тут зберігається волога та температурний режим. Такий дбайливий підхід дозволяє щороку отримати 10 тонн органічної продукції, яку продають в Європу. Потрібні сертифікати отримали ще 10 років тому, і щороку підтверджують найвищий стандарт.

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Решта вирощеної продукції – це корм для корів, їх тут майже 7 тисяч. Годують винятково органічними кормами, відповідно й молоко та м’ясо вони дають вищого ґатунку. З них виробляють дитяче харчування.

Переймати досвід сюди їдуть іноземні аграрії. В Україні ж підприємств, які перейшли на вирощування органічної продукції, з кожним роком дедалі більше. Та поки ця цифра лише близько відсотка. Все через низький попит серед українців, адже ціна органічної продукції значно дорожча. Приміром, тонна звичайної пшениці коштує 200 доларів, органічна – майже 400. А ще аграрії бояться ризикувати, адже вирощувати органічну продукцію непросто.

В Україні попит на органічну продукцію зростає, радіють аграрії, і важливим є, не лише збереження здоров’я, а й землі, адже ще два десятки років використання хімікатів – і ґрунт перетвориться на отруту.

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Опубліковано Червень, 26 в 17:28



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