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5 смертей за добу: як не потонути та в кого просити допомогу

5 смертей за один день відпочинку – літо вражає великою кількістю потонулих. З початку року глибина забрала життя понад 700 українців.

Через недбалість дорослих гинуть і травмуються діти. Сумну статистику поповнюють також люди на підпитку, ті, хто плаває і пірнає у водоймах з необстеженим дном і люди з серцево-судинними захворюваннями.

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Дорослі впевнені, вони знають правила поведінки у воді і контролюють малечу.

Нагадаємо, цим літом в Україні справжня епідемія отруєнь.

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