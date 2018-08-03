5 смертей за добу: як не потонути та в кого просити допомогу
5 смертей за один день відпочинку – літо вражає великою кількістю потонулих. З початку року глибина забрала життя понад 700 українців.
Через недбалість дорослих гинуть і травмуються діти. Сумну статистику поповнюють також люди на підпитку, ті, хто плаває і пірнає у водоймах з необстеженим дном і люди з серцево-судинними захворюваннями.
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Дорослі впевнені, вони знають правила поведінки у воді і контролюють малечу.
Нагадаємо, цим літом в Україні справжня епідемія отруєнь.
2018-08-03
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