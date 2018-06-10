50 віджимань і 100-метрівка у басейні – змагання медичних сестер на Вінничині

Ольга Бабкіна торік стала найкращою медсестрою у війську. Нині жінка – в журі конкурсу. До колег вимоглива, адже на передовій військовослужбовець має бути витривалим.

Правильно поставити крапельницю або якісно перев’язати пораненого у голову – це не всі завдання конкурсу, що вдруге проводять на Вінниччині.

22 сержанти медслужби, багато з яких приїхали навіть з передової, на швидкість віджималися та плавали.

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Наталія у 2014-му році витягла з поля бою десятки бійців. Нині вона має орден за мужність третього ступеня.

Аліні М’якенькій 22, вона приїхала з передової. Туди вона пішла одразу після закінчення училища. Нині вона старша медична сестра.

Організували цей конкурс, аби ще раз нагадати країні – нині на передовій чимало мужніх жінок, які боронять східний рубіж. На їхньому рахунку – сотні врятованих бійців.

До слова, 9 червня у Києві відзначили День медичного працівника.

Опубліковано Червень, 10 в 14:30



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