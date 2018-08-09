69 грн за 69 хвилин: чи вигідний каршерінг та як скористатися

Європейський каршерінг тепер і в Україні. Це прокат автомобіля похвилинно – така собі альтернатива маршруткам і таксі.

Для цього вам треба мати додаток у телефоні з під’єднаною банківською карткою, запеленгувати вільну автівку десь неподалік, сісти за кермо – і їхати куди треба.

Головні умови – клієнт має бути старше 25 років, а його водійський стаж – не менше 5 років. У столичній компанії каршерінгу 100 автомобілів Ravon. Вартість похвилинної оренди – 4 гривні. Також є тарифні пакети, наприклад – 69 грн за 69 хвилин, або – 600 гривень за добу. Втім, кожний кілометр тоді оплачується додатково.

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Значна перевага над звичним прокатом автомобілів – у салон машину повертати не потрібно – можна залишити, де завгодно, хоч у себе під будинком.

До слова, Porsche презентував свій новий позашляховик Macan у Шанхаї.

Опубліковано Серпень, 09 в 21:49



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