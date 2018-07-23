7 років після теракту: Брейвік вчить політологію, живе у 3 кімнатах і отримав €36 тис.

7 років тому Норвегію сколихнув теракт. Вибух будівлі в центрі Осло та розстріл молоді на острові Утойя, організовані Андерсом Брейвіком. Але, в ув’язненні, виявляється, життя терориста номер один не таке вже й погане. Одне його утримання коштує понад 6 тис. євро на місяць. А ще – право здобувати вищу освіту безкоштовно, займатись спортом та жити у трикімнатній камері.

22 липня 2011 року для Норвегії – чорний день. Тишу Осло раптово обірвав потужний вибух.

За півтори години на острові Утойя розстріляли молодіжний табір.

Спочатку були дані про групу терористів – згадує детектив Асбйорн Раклев,- він розслідував справу.

На острові затримали 32-річного Андерса Брейвіка – прихильника неонацистських поглядів, колишнього учасника молодого крила правої партії. А на Утойі традиційно збиралася молодь від правлячої Робітничої партії Норвегії. На острів він дістався паромом, одягнувши фальшиву поліцейську форму.

Є чимало артефактів та відео-докази. Криміналісти відтворили злочин по секундах – ось, Брейвік паркує вантажівку, в які 500 кг вибухівки. Виходить, пересідає в легковик, їде на острів. Вибух пролунав за 7 хвилин.

На Утойі Брейвік вбив 67 людей. Рятуючись, двоє підлітків потонули. Ще восьмеро – загинули від вибуху в Осло. Загалом – 77 смертей.

Дивіться: На норвезькому телебаченні показали, як Брейвік підірвав людей (відео)

Журналіст Євген Д’яконов тоді ледь не опинився в епіцентрі вибуху і вів пряму трансляцію. З тих пір відслідковує тему терактів. Брейвіку дали 20 років тюрми. Після завершення терміну, норвезькому стрільцю можуть подовжити ув’язнення ще на 5 років – і так безмежну кількість разів. Інше питання – в яких умовах він перебуває.

Андерс Брейвік. В його розпорядженні окремі три кімнати – кабінет, спортзал та кімната відпочинку. Утримання вбивці №1 уряду королівства вартує понад 6 тис. євро на місяць. Для засуджених є всі умови, аби виправитись і навіть отримати нову освіту.

Минулоріч Брейвік змінив ім’я. Тепер він – Фйотольф Хансен. За гратами у нього хобі – регулярно пише скарги.

Суд Осло зобов’язав державу виплатити терористу 36 тис. євро за нелюдське утримання – холодну каву, їжу, підігріту в мікрохвильовці та стару комп’ютерну приставку. Побачити на власні очі, як живе норвезький стрілок, ми не змогли. Начебто, тюремна адміністрація не мала часу. Та неофіційно нам повідомили: в Норвегії бояться, що після такої реклами на телебаченні, сісти в тюрму-курорт можуть захотіти і українські заробітчани.

До слова, Андерс Брейвік, засуджений за два теракти в Норвегії, в результаті яких загинуло 77 і постраждало півтори сотні людей, вперше заявив про те, що розкаюється у скоєному.

Опубліковано Липень, 23 в 11:55



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