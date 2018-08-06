73 роки після атомної атаки на Хіросіму: щороку жертв більшає

6 серпня 2018 року – рівно 73 роки відтоді, як Америка скинула атомну бомбу на японське місто – Хіросіму. Це сталось наприкінці Другої світової війни. Спочатку люди навіть не звернули уваги на літаки в небі, серед яких був один – смертоносний для понад 200 тисяч людей.

Одразу від бомби загинули 100 тисяч мешканців Хіросіми – кожний третій житель міста. Ті, хто був поруч з вибухом – згоріли миттєво.

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Постраждалих від радіації загалом 170 тисяч і щороку на меморіальну дошку дописують нові імена.

До слова, чи доживуть до ранку – із таким запитанням щовечора засинають мешканці 4-поверхівки у Бориславі. У підвалі їхнього будинку – маслянисті потоки й вибухонебезпечний нафтовий газ.

Опубліковано Серпень, 06 в 21:50



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