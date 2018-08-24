Грушевський, УНР та Революція на граніті: вірус незалежності в Україні

День Незалежності – дата вагома, однак, історики запевняють: до нього Україна наближалась із початку минулого століття. Україна отримала майже нинішні кордони і, так би мовити, схопила вірус незалежності, 1918-го року, коли був проголошений 4-ий універсал, або Незалежність Української народної республіки.

Активно Україна воювала за незалежність у 30-х роках – тоді за справу взялися українські націоналісти. Потім, хоч і менш радикально, їхню справу підхопили дисиденти, 60-ники, студенти під час Революції на граніті.

Михайло Грушевський історик, і свого часу, людина навіть вкрай аполітична – у віці за 50 таки здійснив свою мрію. Зробив Україну незалежною. 22 січня 1918 року – Центральна Рада, яку він очолював, проголосила Українську Народну республіку. Вона мала кордони, схожі на нинішні, хіба без Криму. Та прожила недовго – лише 160 днів.

Націоналісти намагалися створити нового українця – таку собі ідеальну людину, для якої молода держава – означала більше, ніж життя.

Збройна боротьба тривала до середини 50-х років. Згодом на хвилі хрущовської відлиги виник рух шістдесятників – переважно це були романтики-дисиденти, як Левко Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк. Та зрештою – і вони опинилися за ґратами.

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У щось схоже на повстання усе вилилось у 90-ому.

Це називалося Революція на граніті. Студенти тоді повстали проти комуністів, які де-юре продовжували керувати Верховною Радою. Студенти вимагали відставки тодішнього голови ради міністрів і дозволу воякам служити в себе на Батьківщині. Кілька десятків оголосили голодування. Бо насправді – мета була значною ширшою.

Їхні настрої нині – не настільки романтичні. Адже, по-суті, політики змінилися мало, та й Україна втратила багато можливостей.

Водночас, якби не було попередніх спроб, можливо, б і нині ми не відзначали Дня Незалежності.

До слова, куди піти у Києві на День незалежності: афіша заходів.

Опубліковано Серпень, 24 в 23:43



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