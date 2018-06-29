На березі Південного Бугу побудували незаконні котеджі

На березі Південного Бугу під Миколаєвом замість пляжу побудували котеджі. П’ять садиб мають міцне берегоукріплення, причали і елінги. Власники котеджів перенесли дорогу на кілька метрів убік. Заодно захопили землю садівничого товариства. Для нової дороги підрізали схил берега, і сім дач опинилися над урвищем.

Пів століття тут було місце відпочинку дачників сусіднього садівничого товариства. Тепер бетонні паркани перекрили вихід на річку.

Із журналістами власники садиб розмовляти не захотіли, нацькувавши собак.

З обуреними пенсіонерами забудовники поговорили жорстко.

У 2012-му році Миколаївська районна адміністрація продала за 75 тис грн гектар прибережної смуги між дачами і річкою. Прокуратура не змогла оскаржити це рішення у суді. Хоча 100 метрів захисної смуги річок продавати у приватну власність не можна. Заборонено і будувати у воді.

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Згодом, новий власник поділив територію на ділянки по 20 і 10 соток і продав їх по тисячі доларів за сотку. Нові власники також нехтують законом. Дозволів на будівництво не отримували, берег укріплювали без проекту. Та ще й кілька років до створення об’єднаної територіальної громади земельний податок селу не платили.

3 роки тому, коли зводили перший котедж, державна архітектурно-будівельна інспекція визнала будівництво незаконним і оштрафувала власника на 6 тис грн. Про нові будинки на пляжі в інспекції дізнались від журналістів. Обіцяли перевірити їх законність, але лише після офіційного звернення телекомпанії.

До слова, у Дніпрі на подвір’ї школи планують збудувати багатоповерхівку.

Опубліковано Червень, 29 в 16:04



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