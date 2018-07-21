Аби не платити – виливають у річку: у Вінниці люди спускають нечистоти у водойми

Спустити нечистоти прямо в струмок чи річку. Це, на жаль, досить поширена практика серед українців. У Вінниці, наприклад, практично весь приватний сектор розташований біля водойм. А централізовану каналізацію мають одиниці.

Лише деякі дбають про довкілля. Бо легше спустити вміст своєї вигрібної ями в Буг, ніж замовити за 400 гривень викачування.

Маскують під каміння, вмуровують у тротуари та бетон – так деякі вінничани ховають стоки від власних вигрібних ям і пральних машин. Аби не платити за викачування, весь непотріб скидають у найближчу водойму.

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Штраф за самовільне відведення каналізації – 1.300 гривень.

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Опубліковано Липень, 21 в 13:53



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