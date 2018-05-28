Активні та працюючі навіть у 90 – як живуть на пенсії у Португалії

Вони люблять фотографуватися і люблять себе на фото. Тому що тепер подобаються собі більше, ніж 10-20 років тому. Сеньйора Марія не приховує свого віку, навіть, здається, дуже горда з того. Зараз сеньйорі Марії 82, а на фото в паспорті, каже, вона старезна.

Спочатку в Лісабоні, пізніше в Порту та інших містах Португалії, вже 3 роки як діє цілий рух під назвою Бабусі, що працюють. Їхня основна робота – в’язання, вишивання, будь-яке рукоділля. Та головна мета фундаторів – знов наповнити сенсом життя цих пані.

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Сеньйора Міла все життя працювала юристом. Каже, на початку було складно навіть правильно тримати гачок чи спиці для в’язання. Тепер, й інших вчить. Як і сеньйора Ізабел. Вони роблять усілякі корисні речі для дому. Анжело, співзасновник проекту, хизується роботами своєю улюблениці.

Зарплати як такої майстрині не отримують. Все, що вони заробляють власними руками, йде в загальний кошик. Хоч і має 3-х дорослих дітей, Патрісія каже, що тепер її життя тут. Два роки тому приїхала туристкою з Бразилії, і залишилася.

Патрісію ні за зовнішністю, ні за віком – їй 57, бабусею аж ніяк не назвеш. Але, каже, це тепер вона так виглядає. Фотосесії, фестивалі, подорожі, і ніякої самотності. А про себе після інтерв’ю натякнула: в неї з’явився бойфренд, і, можливо, навіть весілля зіграють.

До слова, Факти писали, чому в Україні затримують виплату пенсій.

Опубліковано Травень, 28 в 21:50



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