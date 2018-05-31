Альтернативна школа в Україні: що це таке і які переваги

Навчальний рік завершився, контрольні написані, діти щасливі. Та багатьом батькам від цього не легше, вони занепокоєні системою освіти. На дітей велике навантаження, жорсткі рамки та зовсім мало свободи. Батьки шукають а часто й самі організовують альтернативне навчання для своїх дітлахів. Адже отримати знання це лише перший крок до повноцінної особистості.

Альтернативна школа відрізняється від приватної, хоч і коштує не дешево. Гроші зазвичай йдуть на необхідні матеріали для цікавого навчання. Батьки активно включені в освітній процес. Влаштовують майстер класи і екскурсії.

Тепер початкова школа на Київщині – мрія батьків та радість дітям. Тут усе в ігровій формі, невимушено, творчо і за програмою.

Звичайні учні альтернативної школи, вони з радістю вчаться змішувати кольори і пишуть свої перші шедеври.

Софійка навчається в другому класі. Торік батьки возили її до столичної гімназії, та їй там було не цікаво.

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Ростислав сором’язливий, зізнається батько. Аби розкрити його індивідуальність, хлопчика віддали саме сюди. Щомісячна плата 5 тисяч гривень.

Емоційні, перевантажені та в постійному стресі – такими були старші діти пані Аліни в звичайній школі . Занепокоївшись непосильним обсягом програми, жінка створила середню альтернативну школу. Усі учні прикріплені до загальноосвітньої школи, там пишуть контрольні та отримують табелі.

А знання черпають тут – легко і без примусу. Їх не оцінюють та не порівнюють. Вартість навчання розраховують на клас, у середньому 3 тисячі гривень. Охочих багато, однак не всі діти готові до такої освіти.

Альтернативна школа – це зазвичай не бізнес проект, на ньому не заробляють гроші. Це бажання батьків комплексно мотивувати дитину до пізнання і дати їй можливість насамперед вирости особистістю.

До слова, напередодні Міжнародного дня захисту дітей в галереї Фонду Україна почала роботу експозиція вітражів 11-річного харківського художника Вадима Тульчевського.

Опубліковано Травень, 31 в 14:15



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