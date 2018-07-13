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Аналіз крові за 2 хвилини: український винахід для передової

Четвертий рік війни, а допомога фронту від українців не закінчується – науковці розробили та передали на Схід медикам-добровольцям п’ять аналізаторів крові.

Такі пристрої вкрай потрібні на війні, де нерідко життя людини – це вчасна допомога.

Пристрій комплексно оцінює стан організму людини. Вже за 2 хвилини медики мають понад 130 показників життєдіяльності пацієнта. Прилад незамінний у час критичних станів.

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Окрім загального аналізу крові, лікар має інформацію про вміст води в організмі, pH крові, навіть є онкомаркер. Аналізатор повністю безпечний, використовувати його можна декілька разів на день.

До речі, Перший добровольчий мобільний шпиталь представлений на національному проекті Нові лідери. Лікарі шпиталю дбають не лише про військових, але і про місцевих жителів, чиї городи та господарства знаходяться впритул до лінії розмежування.

Натискайте на фото та читайте інтерв’ю співзасновника і президента Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадія Друзенка.

Раніше Факти ICTV писали про нові методики порятунку на воді у Бердянську.

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